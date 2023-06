Sognando Itaca, i bambini di onco-ematologia velisti per un giorno

Fa tappa ad Ancona sabato 17 giugno a Marina Dorica la 14° edizione di Sognando Itaca, progetto AIL mirato alla riabilitazione psico-sociale (prevalentemente vela terapia). L’evento è rivolto ai pazienti ematologici, ai loro familiari, agli operatori sanitari e ai volontari che ruotano intorno al mondo dell'ematologia. Ma soprattutto alla veleggiata parteciperanno i bambini seguiti in onco-ematologia del Salesi con le loro famiglie. Dopo la conferenza stampa prenderà il via una veleggiata che vedrà coinvolte 18 barche a vela che ospiteranno 80 fra pazienti e loro familiari, medici, infermieri e volontari. A seguire ci sarà un buffet per tutti nel corso del quale alcuni pazienti e alcuni operatori sanitari dell'ematologia sfileranno in una sfilata di moda, aperta al pubblico, ingresso gratuito.

L’iniziativa, promossa da AIL in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro Leucemie, Linfomi e Mieloma, è stata patrocinata dalla Marina Militare, dal CONI, dalla Federazione Italiana Vela, dalla Lega Navale Italiana, dalla Fraglia Vela di Desenzano, dal Circolo Vela di Gargnano, da Univela Campione del Garda e sarà presentata sabato 17 giugno alle ore 15.30 nel corso di una conferenza stampa presso il Ristorante della Lega Navale, a Marina Dorica di Ancona.

Sognando Itaca, nato nel 2006 come progetto di vela terapia volto alla riabilitazione psicologica e al miglioramento della qualità della vita dei malati con tumori del sangue, da quest’anno si trasforma in un veicolo di diffusione dell'importanza delle attività di riabilitazione psico-sociale in senso ampio (oltre alla grande attività di vela terapia anche l’arte terapia, attività assistite con gli animali, camminate, Yoga e molte altre occupazioni a contatto con la natura) nell'accompagnare i pazienti onco-ematologici nel loro percorso di cura.

Saranno presenti all’incontro di Ancona il Prof. Pietro Leoni, Presidente dell’AIL Ancona-Macerata, il Prof. Attilio Olivieri, Direttore della Clinica di Ematologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, sono stati invitati la Capitaneria di Porto di Ancona, il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.

La barca di Sognando Itaca è partita il 10 giugno da Trieste, per un tour in 9 tappe che abbraccia il Mar Adriatico, con l’arrivo previsto a Brindisi il 23 giugno. L’iniziativa offre la possibilità ai pazienti di navigare accompagnati da un team multidisciplinare. La giornata avrà come veri protagonisti i pazienti che grazie all’iniziativa Sognando Itaca possono provare l’emozione unica di passare una giornata in mare aperto, la vela infatti, per le sensazioni che offre e per le condizioni uniche e suggestive in cui viene praticata, ha una funzione terapeutica e contribuisce a rafforzare il rapporto esistente tra pazienti, medici, psicologi e nutrizionisti che compongono l’equipaggio assieme al personale di bordo.

L’iniziativa si inserisce tra le attività che l’AIL e le sue 83 sezioni provinciali organizzano in occasione della Giornata Nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma del 21 giugno. La Giornata, posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e istituita permanentemente dal Consiglio dei Ministri, è dedicata all’informazione sulle ultime novità scientifiche nella cura dei tumori del sangue e sui progetti per il miglioramento della qualità della vita dei pazienti.