Sessualità, contraccezione e non solo: come accedere al consultorio per i giovani

Già attivi nelle sedi Consultoriali di Falconara (dopo una interruzione annuale causa pandemia) e ad Ancona senza soluzione di continuità, anche ad Osimo saranno rivolti alla fascia giovanile per affrontare insieme a personale competente le tematiche relative all’affettività, alla sessualità ed alla contraccezione. Ogni terzo mercoledì del mese sarà possibile, per i giovani interessati, recarsi direttamente al Consultorio per confrontarsi su alcuni argomenti legati alla vita affettiva e relazionale, alla sessualità. Al servizio si può accedere liberamente, ovvero senza la prescrizione del medico di famiglia, esso è gratuito e garantisce la riservatezza. Per consulenze o visite sarà possibile prendere appuntamento telefonando al numero 071.7130443.

