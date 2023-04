“Movimento è vita”, controllate oltre mille persone agli screening ortopedici

FALCONARA - “Il Movimento è Vita” - Screening Ortopedico Gratuito: controllate 1.075 persone, e dopo la chiusura c’è stato un momento conviviale all’ OASI Cannetacci – Castelferretti. Durante l’incontro Il Presidente del Gruppo Amici per lo Spor Tarcisio Pacetti ha ringraziato i medici ortopedici volontari dell’equipe del professor Antonio Pompilio Gigante, i componenti del Gruppo Amici per lo Sport APS e ha sottolineato la forza del volontariato (Protezione Civile, Croce Gialla, Croce Rossa, Unitalsi: tutti ascoltati con piacere i loro messaggi di attenzione) e rimarcato «la certezza che, prima o poi, anche la Sanità Marchigiana dovrà maggiormente interessarsi dello straordinario fenomeno della Prevenzione OUT le strutture ospedaliere».

Il dottor Luca Farinelli (che diventerà papà per la prima volta fra 2 settimane) in rappresentanza di tutti i medici volontari e il vice Presidente del G.A.S.-APS. ha ribadito che i numeri inerenti la prevenzione «esaltano dati straordinari degni di riflessione ed approfondimento».