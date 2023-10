Prevenzione e controllo diabetico, giornata di screening per 116 persone

CORINALDO - La Residenza Protetta-Casa di Riposo Fondazione S. Maria Goretti di Corinaldo sede della giornata di “Prevenzione e controllo diabetico”. Lo screening si è svolto sabato 7 ottobre grazie all’organizzazione dell’Associazione per la tutela del Diabetico Senigallia-ODV, in collaborazione con il Centro di Diabetologia dell’Ospedale di Senigallia, con il patrocinio del Comune di Corinaldo e la Fondazione Santa Maria Goretti-Servizi alla Persona.

Il diabete è “silenzioso”, non dà segni premonitori e la prevenzione resta l’arma principale. Nella prima parte della mattinata Romeo Fratesi, presidente dell’Associazione per la Tutela del Diabetico di Senigallia, ha illustrato le finalità del sodalizio ed a seguire i saluti del sindaco Gianni Aloisi e del Presidente pro-tempore della Fondazione Giuseppe Falcinelli. I medici del Centro di Diabetologia dell’Ospedale di Senigallia le dottoresse Silvia Rilli, Francesca Paggi e Samantha Bucci hanno presentato le finalità dello screening e dato spazio ai partecipanti per domande e chiarimenti sul tema. L’attività di screening ha attraversato l’intera giornata registrando la partecipazione di 116 persone tra alcuni ospiti della struttura, i loro familiari, operatori, cittadini di Corinaldo di tutte le fasce d’età. A conferma dell’importanza della giornata sono stati rilevati 5 pazienti a rischio diabete.