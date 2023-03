Dieci sanificatori d'aria per il Salesi, il progetto "prende il largo"

Ha preso ufficialmente il largo ieri il progetto solidale "Un'altra aria per i bambini del Salesi" con l’attivazione dei 10 sanificatori d’aria "Aeramax Pro" donati da Fellowes Leonardi SpA di Camerano alla Fondazione Ospedale Salesi e installati all’interno del nosocomio pediatrico regionale per migliorare la qualità dell’aria ed abbattere del 99,99999% i rischi di contagio da patologie aero-diffusibili negli spazi comuni (fonte: Policlinico di Genova 2021). Un progetto che si inserisce fra le attività di Fellowes targate “GIVE per il sociale” e che coinvolge i settori pubblico e privato: la Fondazione Ospedale Salesi, il brand Fellowes, leader globale nel settore della sicurezza e del benessere nei luoghi di lavoro, e la Presidenza del Consiglio Regionale delle Marche presso la quale il progetto è stato presentato lo scorso luglio. I 10 apparecchi sono stati installati nelle zone più frequentate dell’ospedale, quelle in cui il contatto fra personale sanitario, pazienti e pubblico da fuori è ricorrente:

· Sala d'attesa degli ambulatori pediatrici (cardiologia-oculistica etc.) corpo D piano 0

· Sala d'attesa Diabetologia - corpo C piano 0

· Sala d'attesa / giochi degli Ambulatori Pediatrici - corpo C piano 0

· Sala d'attesa Malattie Infettive - corpo D piano 1

· Sala d'attesa Radiologia - corpo B piano -1

· Sala d'attesa Oncoematologia - corpo C piano 3

· Sala giochi Oncoematologia - corpo C piano 3

· Sala giochi Neuropsichiatria Infantile - corpo C piano 2

· Sala giochi Chirurgia - corpo A piano 4

· Villa Maria sala attesa Ambulatori

“L’Ospedale Salesi è una eccellenza marchigiana, riconosciuta in tutta Italia – spiega Monica Leonardi, Direttore Marketing e Comunicazione di Fellowes Leonardi SpA – Noi crediamo che ascoltare i bisogni del territorio, soprattutto a livello socio-sanitario, sia un dovere delle aziende. Da parte nostra intendiamo proseguire al fianco della Fondazione per supportarla nelle sue attività presenti e future”

“Ci aspettano anni impegnativi – ricorda la Prof.ssa Laura Mazzanti, Direttore della Fondazione Salesi – Abbiamo saputo che la nuova struttura dell’ospedale pediatrico, sita nel complesso di Torrette, sarà pronta fra circa cinque anni e, nel frattempo, dovremo mantenere al top la sede attuale, intervenendo contro l’usura del tempo sull’edificio e sulle apparecchiature in modo da non compromettere la qualità di tutti i servizi per i quali questo nosocomio è apprezzato a livello regionale e nazionale. Un grazie di cuore va a Fellowes, che ci aiuta proprio in questo passaggio, e agli eroi del personale medico e paramedico, che non mollano mai”. Un pensiero condiviso anche dalla dott.ssa Laura Polenta, Responsabile Direzione Medica dell’Ospedale Salesi, e dal Prof. Giovanni Cobellis, Direttore del Reparto di Chirurgia Pediatrica.

“Siamo molto grati alla Fondazione e ai suoi partner che, insieme, lavorano quotidianamente per migliorare l’accoglienza dei pazienti e delle loro famiglie, fondamentali per supportarli durante e dopo le cure – sottolinea Cobellis - La nostra attuale sede ha dei limiti strutturali che possono essere oggi superati solo grazie agli aiuti della Fondazione e delle aziende, per avere attrezzature e servizi importanti in questo momento di transizione e in attesa di prendere possesso della nuova struttura nel più breve tempo possibile”.