Retinopatia diabetica, arriva il nuovo macchinario che legge le situazioni a rischio

ACONA . La Clinica di Endocrinologia e Malattie del Metabolismo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche si dota di una nuova tecnologia rivolta alle persone diabetiche. In Italia le persone affette da diabete sono oltre 3 milioni, di queste il 22% rischia di andare incontro a Retinopatia Diabetica. Grazie ad un dispositivo di Intelligenza Artificiale automatizzato e localmente installato è possibile per il diabetologo e per il personale del centro diabetologico, opportunamente formato, eseguire un monitoraggio rapido per l’eventuale sospetto di malattia retinica.La retinopatia diabetica é la complicanza del diabete mellito ed è diffusa nella fascia di età compresa fra i 20 e i 64 anni.

“La prevenzione è determinante per l’efficacia delle terapie ed il nuovo retinografo - fa sapere il Dr. Massimiliano Petrelli, referente del Progetto Dairet – rappresenta un valido e innovativo strumento per contrastare questa complicazione diabetica che colpisce gli occhi. Il cardine della prevenzione della retinopatia diabetica é pertanto lo screening oculare regolare e costante del paziente diabetico, a partire dal momento della diagnosi e anche in assenza di sintomi oculari”. La diagnosi di Retinopatia risulta documentata solo nel 40% delle persone con diabete e malattia a carico della retina e, secondo dati recenti, solo l’11% della popolazione candidata effettua una visita specialistica per la determinazione di un’eventuale Retinopatia Diabetica. I pazienti marchigiani, affetti da retinopatia diabetica, avranno quindi a disposizione la miglior terapia di prevenzione : uno screening dedicato e all’avanguardia .