I regali per i piccoli pazienti arrivano in moto: i Babbi Natale sono bikers in versione hawaiana

ANCONA - A Torrette è andata in scena la quinta edizione di "Reparto in moto", che si è svolta ieri nel parcheggio degli Ospedali Riuniti di Ancona in via Conca. L'associazione Un battito di ali, per il quinto anno consecutivo, ha organizzato la raccolta dei doni di 300 motociclisti provenienti da tutte le province marchigiane che come ogni anno si incontrano al consueto appuntamento per portare sorrisi e spensieratezza ai bambini ricoverati al quinto piano di Torrette. "Una giornata magnifica all'insegna della solidarietà che conferma oggi come ogni anno la gentilezza e il cuore grande di tutti i motociclisti marchigiani. Il sole ha scaldato i nostri visi, il rombo dei motori ha scaldato i cuori di tutti i partecipanti e i bambini affacciati ai finestroni dell'ospedale hanno respirato un'aria di festa "Raccontano mamma Irene e mamma Chiara. I bikers hanno inondato di regali per i neonati per tutti i maschietti e le femminucce che frequentano il reparto di cardiologia e cardiochirurgia pediatrica e congenita diretto dal dottor Marco Pozzi.

Una giornata sancita anche dalla Nnuova collaborazione con l'associazione che si occupa di moto terapia sorrisi e motori, che ha fatto vivere un'esperienza unica e indimenticabile a tutti i piccoli ricoverati e al personale del reparto. "Regalare sorrisi grazie alla nostra passione per le moto. Trasformare i bambini in piloti, a cavalcioni della moto con le manine sul manubrio. Regalare una giornata adrenalinica direttamente in reparto: questa è la Mototerapia. Questo siamo noi. Siamo felicissimi di aver iniziato la collaborazione con “un battito di ali” e di condividere il progetto di portare gioia ai bambini ricoverati in cardiochirurgia pediatrica. Abbiamo iniziato oggi e ci siamo emozionati tutti. Continueremo e porteremo sorrisi e motori a tutti i bimbi, ai loro genitori ed al personale sanitario in tutti gli ospedali che vorranno accoglierci" racconta Luana Vescovi.

L'evento è stato reso possibile anche grazie all'associazione di Macerata Feltria in memoria di Andrea Dini, la TPM Pesaro Motard con Davide Forni e Antonio Giulianelli che da sempre sono a fianco dell'associazione e delle famiglie. Quest’anno la scrittrice Lisa Bresciani autrice del “ il Bambino con il cuore di conchiglia “ ha voluto omaggiare tutte le mamme ricoverate donando il suo libro. Hanno partecipato il Motoclub Palazzesi di Montelupone,il Motoclub di Montecassiano, il Ducati club di Ancona,il Motoclub di Senigallia, Ducatisti Marchigiani e Doc Marche, I matti di Corinaldo, i Riders douhet, Motoclub Tampieri di Falconara Marittima, Mini Conero Club Ancona e Mini Miniacs di Pesaro e vari i motociclisti amatoriali.