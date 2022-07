Quarta dose, via alle prenotazioni nelle Marche: raccomandazioni e priorità

ANCONA - Al via anche nelle Marche la quarta dose vaccinale o meglio la seconda dose di richiamo (second booster) di vaccino anti Covid . Sono stati già contattati i referenti della Piattaforma Poste Italia e da domani (13 luglio) saranno attive le procedure di prenotazione.

A chi è destinata

Ne potranno usufruire tutte le persone di età superiore ai 60 anni e come per le precedenti somministrazioni, le vaccinazioni potranno essere effettuate nei Punti Vaccinali, dai Medici di Medicina Generale o presso le Farmacie che aderiscono alla campagna vaccinale.

Raccomandazioni

La somministrazione di una seconda dose di richiamo (second booster) è raccomandata con vaccino a mRNA, nei dosaggi autorizzati purché sia trascorso un intervallo minimo di almeno 120 giorni dalla prima dose di richiamo o dall’ultima infezione successiva al richiamo. «I centri vaccinali non sono mai stati smantellati – precisa l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini - nonostante al momento ci sia una scarsa adesione alla vaccinazione. In ogni caso invito tutti ad utilizzare ancora la massima cautela, indossando mascherine e rispettando il distanziamento in caso di assembramenti: il picco secondo gli esperti potrebbe arrivare tra la fine di luglio e l’inizio di agosto. Ritengo quindi che sia necessario prestare la massima attenzione perché ciascuno di noi ha una condizione fisica da preservare e ciò vale soprattutto per le persone fragili. La prenotazione sulla piattaforma Poste – comunica l’assessore - sarà possibile già da domani mattina alle 9 per una platea di over 60 che possono fare la quarta dose di 386.868 persone».

Priorità

Infatti vi è la raccomandazione della vaccinazione con quarta dose per i soggetti con elevata fragilità e la priorità assoluta è di mettere in massima protezione tutti i soggetti che non hanno ancora ricevuto né il ciclo di vaccinazione primaria, né la prima dose di richiamo (booster) e per i quali la stessa è già stata raccomandata.