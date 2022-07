Quarta dose over 60, niente vaccino senza prenotazione: come fissare (già oggi) l'appuntamento

Quarta dose agli over 60, da oggi è attiva la piattaforma per la prenotazione. Per vaccinarsi nei punti vaccinali territoriali occorre necessariamente prenotare tramite il link https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o attraverso il sito della Regione Marche.

Non si potrà accedere ai centri vaccinali senza la prenotazione per la quale occorre disporre del numero di tessera sanitaria e del codice fiscale, e di un numero di cellulare al quale verrà notificata la conferma.

Altri metodi di prenotazione

E’ possibile prenotare anche nei PostaMat attivi sul territorio regionale (è sufficiente inserire la tessera sanitaria), tramite i portalettere che consegnano la posta a casa o inviando un SMS con il codice fiscale al numero 339.9903947 (entro 48-72 ore si verrà ricontattati per procedere telefonicamente alla scelta di luogo e data dell’appuntamento). Come per le precedenti dosi, per la somministrazione del vaccino è possibile anche contattare il proprio Medico di Medicina Generale oppure una Farmacia aderente alla campagna vaccinale.