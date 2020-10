Momento Covid, arriva il sostegno psicologico #viciniadistanza

#viciniadistanza è il titolo della nuova iniziativa delle ACLI Marche inserita all'interno di “Riesco Marche” il progetto, promosso dal partenariato di 14 associazioni e finanziato dalla Regione, per contrastare gli effetti di esclusione sociale acuiti da questo momento legato al Covid. Fa parte delle azioni messe in campo per rendere meno difficili questi mesi così complicati che continuano a mettere a dura prova e in diversi modi adulti e non.Con #viciniadistanza le ACLI Marche offrono dunque un sostegno psicologico online attraverso uno sportello virtuale alle famiglie che devono affrontare le problematiche di adulti, di coppia, genitoriali o familiari. Il servizio prevede anche uno sportello di sostegno alla didattica di ragazzi in età scolare e per genitori con figli con disturbi specifici dell'apprendimento o con bisogni educativi speciali. Uno sportello virtuale perché a distanza, ma "umano" e reale grazie all'ascolto messo in atto dalla persona che risponderà alla richieste.

Contatti

Il servizio offre consulenze gratuite. Basta telefonare e prendere appuntamento con la dottoressa Alessia Giacinti che si occupa direttamente delle richieste delle famiglie. I servizi saranno forniti attraverso le comuni piattaforme on line (Zoom. Googlemeet. Skype) e vi si potrà accedere attraverso il numero verde di Riesco Marche 800.366.811 o chiamando direttamente la dottoressa Giacinti al 351 977 99 68. L’Attività è realizzata nell'ambito del progetto Riesco Marche - Terzo settore in rete per l’emergenza Covid-19, finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e Progetto Riesco Marche - Terzo settore in rete per l’emergenza Covid-19, finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e dalla Consulta Fondazioni Casse di Risparmio marchigiane.