Il parco diventa un maxi ambulatorio: visite specialistiche gratuite

Dopo il lungo periodo di emergenza Covid-19, la Fondazione e l’Ospedale si presentano al territorio con una iniziativa a Sirolo. Obiettivo: sensibilizzare la popolazione alla prevenzione e alla attenzione alla salute. La Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona onlus organizza la manifestazione-evento “Prevenzione in azione 2021” presso il Parco della Repubblica di Sirolo nei giorni 10 e 11 luglio 2021. Il progetto è rivolto a cittadini e turisti ed ha l’obiettivo di sensibilizzare all’attenzione alla salute ed alla prevenzione attiva. All’interno del Parco della Repubblica, saranno allestiti stand informativi e ambulatoriali con la presenza dei Medici Specialisti e personale sanitario degli Ospedali Riuniti di Ancona e dell’Università Politecnica delle Marche. Tutti svolgeranno la propria attività in modo gratuito e volontario.

Orari

Sabato 10 luglio dalle 16 alle 19

Domenica 11 luglio dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19

Le visite

Nel Parco della Repubblica di Sirolo, i Cittadini che lo desiderano possono usufruire gratuitamente, in modo discreto, all’interno di speciali gazebo-stand, opportunamente arredati per garantire tutte le prestazioni con la giusta riservatezza e privacy, delle seguenti visite di prevenzione:

Prevenzione cardiologica Prevenzione dermatologica

Prevenzione malattie cerebro-vascolari

Prevenzione osteoporosi

Linfedemi e medicina riabilitativa

Pneumologia

Senologia

Oncologia

Chirurgia plastica e ricostruttiva

Come prenotare

Per evitare assembramenti, code e liste di attesa, le visite sanitarie e le consulenze possono essere prenotate tramite la piattaforma PRE-NOTA dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Torrette nel proprio sito istituzionale (homepage del sito www.ospedaliriuniti.marche.it). Solo in caso di disponibilità di posti, una parte di visite potranno essere svolte con accesso diretto e senza prenotazione, in modalità overbooking.Solo 3 passi per prenotare la visita gratuita:

Vai su www.ospedaliriuniti.marche.it

Clicca sulla homepage il tasto PRE-NOTA

segui le istruzioni

Altre indicazioni

Obbligo di portare la mascherina chirurgica, igienizzazione delle mani, distanziamento.