Reparto pediatria, corsa a ostacoli per il dirigente: non c'è chi accetta

FABRIANO - «Nel corso degli ultimi mesi sono stati fatti diversi tentativi per assumere un dirigente medico. Il primo sembrava aver dato risultato positivo in quanto per la candidata era stata addirittura formalizzata la determina di contrattualizzazione nel mese di luglio 2022. Purtroppo, come spesso accade, al momento di prendere servizio la stessa ha rinunciato». E' la stessa AST a spiegare la situazione del reparto di pediatria dell' "Engels Profili" di Fabriano

«L’Azienda, successivamente, ha provato a reperire personale attraverso il canale della mobilità tra Enti, approvando specifica determina per reperire tramite questo istituto un dirigente pediatra dedicato specificatamente alla struttura d Fabriano. Il bando è andato deserto. L’Azienda, a questo punto, ha pubblicato un ulteriore bando con scadenza 19 gennaio 2023, quindi giovedì di questa settimana, per reperire un dirigente pediatra per la Unità operativa di Fabriano. Il fac simile di domanda è scaricabile sul sito ufficiale dell’AST di Ancona alla sezione “Concorsi” selezionando AV2 poiché il bando è stato approvato in data 20 dicembre 2022. Si auspica che questa nuova azione di reclutamento possa andare a buon fine. Da quando è stata rimodulata l’attività della Pediatria, comunque, il Direttore del Dipartimento Materno Infantile aziendale assicura mediante turnazione con il personale di Jesi le prestazioni nell’Ospedale di Fabriano. In particolare il pediatra all’ “Engles Profili” assicura assistenza sanitaria dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Sono assicurate le visite specialistiche su richiesta del Pronto Soccorso e su richiesta dei reparti di degenza, per esempio l’Otorinolaringoiatria dove sono ricoverati i bambini. Oltre a questo il medico svolge attività specialistica di allergo-pneumologia, endocrinologia ed ecografie delle anche, renali e cerebrali per i bambini nel primo anno di vita. Sono garantite le visite di allergologia ed endocrinologia per i pazienti da 0 a 17 anni. Si svolgono le ecografie per i pazienti da 0 a 12 mesi. Per i pazienti fabrianesi dimessi dall’Ospedale di Jesi i controlli di post-ospedalizzazione vengono garantiti presso l’Ospedale di Fabriano. A livello distrettuale, nel Comune, sono presenti 4 medici Pediatri di libera scelta (PLS).»