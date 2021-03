Nuovo sportello di consulenza: arriva il pedagogista di quartiere

Casa delle Culture attiverà un servizio gratuito di consulenza pedagogica in collaborazione con l’associazione La strada di ERM. Lo sportello sarà aperto a genitori e insegnanti che in questo momento cercano supporto nelle dinamiche legate al mondo della scuola e dell’educazione giovanile. Il servizio sarà attivo tutto il mese di marzo su prenotazione ogni sabato dalle 10 alle 12:30 con possibilità di effettuare incontri anche online.

«Vista la situazione attuale di emergenza epidemiologica caratterizzata da forti difficoltà, Casa delle Culture è contenta di offrire supporto alla sua comunità rivolgendo una particolare attenzione a genitori e insegnanti, nella prospettiva di aiutare anche i giovani che ritrovano nella figura degli adulti un punto di riferimento- spiega Casa delle Culture in una nota- L’idea nasce insieme alla pedagogista Rosalinda Ricciardi, co-fondatrice dell’associazione La strada di ERM, che si occupa da anni di consulenze pedagogiche, sostegno alla genitorialità, formazione per insegnanti e interventi pedagogici per bambini e ragazzi con difficoltà. Lo sportello si propone dunque come luogo di accoglienza, con l’intento di dare un aiuto costruttivo attraverso le risorse che la pedagogia mette a disposizione. La mancata socialità che prima si trovava a scuola o fuori casa, le restrizioni che hanno vietato incontri tra amici e parenti, la didattica a distanza o lo smart working sono solo alcuni esempi delle modifiche che la nostra quotidianità ha subito in questo momento storico particolare e che possono aver alterato i rapporti familiari e scolastici. Il servizio che Casa Culture offre, vuole essere di sostegno per affrontare queste nuove dinamiche, uno spazio in cui trovare consigli e indicazioni per raggiungere una comunicazione tra adulti e giovani più autentica ed efficace». Lo sportello di consulenza si articolerà su incontri individuali di 45 minuti circa previa prenotazione. Per prenotare basterà chiamare al numero 375-5078615