Visite mediche gratis di prevenzione, il parco diventa ambulatorio: come prenotare

Per il secondo anno consecutivo, a Sirolo, la Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona onlus, Università Politecnica e Ospedali Riuniti di Ancona, si presentano con una iniziativa di prevenzione sanitaria al Parco della Repubblica, domenica prossima 11 settembre, con la collaborazione del Comune di Sirolo per gli aspetti logistici. Negli stand adeguatamente allestiti, Medici specialisti e Personale sanitario effettueranno visite e consulenze in senologia, genetica oncologica, odontostomatologia, prevenzione patologie del fegato e igiene ospedaliera. Le visite e/o consulenze gratuite devono essere obbligatoriamente prenotate tramite la piattaforma istituzionale www.ospedaliriuniti.marche.it dal giorno 5 settembre 2022.

Come prenotare una visita

Per evitare assembramenti, code e liste di attesa, le visite sanitarie e le consulenze possono essere prenotate - dal giorno 5 settembre - tramite la piattaforma "Pre-nota" degli Ospedali Riuniti di Ancona sul sito istituzionale www.ospedaliriuniti.marche.it.

Solo 3 passi per prenotare la tua visita gratuita:

Vai su www.ospedaliriuniti.marche.it

Clicca sulla homepage il tasto PRE-NOTA

Segui le istruzioni

Solo in caso di disponibilità di posti, una parte di visite potranno essere svolte con accesso diretto e senza prenotazione, in modalità overbooking.