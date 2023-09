Papillomavirus, "Pillole di prevenzione": l'iniziativa con Arcigay Ancona

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

Dopo la buona riuscita degli appuntamenti ad Ancona e Macerata, Arcigay Comunitas Ancona decide di riproporre l’iniziativa “Pillole di prevenzione” a Civitanova Marche. Un appuntamento educativo sui temi della salute sessuale che si terrà mercoledì 27 SETTEMBRE 2023 alle ore 21:15 presso la sede dello STED - Civitanova Alta, partner dell’iniziativa nella sua edizione civitanovese. La partecipazione è libera e tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Oltre al Segretario Generale di Arcigay Comunitas Ancona, Matteo Marchegiani, saranno presenti in qualità di esperte dal Dipartimento Prevenzione AST Ancona:

- Dott.sa Daniela Cimini, Direttrice UOC Igiene e Sanità Pubblica dell'AST di Ancona / Direttrice del Dipartimento di Prevenzione

- Dott.sa Franca Laici, Direttrice UOC Igiene e Sanità Pubblica di AST Macerata - Dott.sa Annamaria Schimizzi, Direttrice UOC Medicina Interna Ospedale di Camerino AST Macerata

- Dott.sa Irene Petrelli Assistente sanitaria UOC Igiene e Sanità Pubblica AST Macerata

Il 19/02/2023 si é svolto presso la sede dell’Associazione anconetana una prima edizione in collaborazione con il servizio di Igiene e Sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Ast di Ancona e l'Ancona Checkpoint (di cui Arcigay è partner).

Questo evento é stato replicato il 10/05/2023, presso la sede di LABS - Laboratorio sociale - a Macerata con la collaborazione del servizio di Igiene e Sanità del Dipartimento di Prevenzione dell'AST di Ancona e di Macerata.

In questi incontri sono state illustrate le principali infezioni sessualmente trasmissibili (IST), gli strumenti a disposizione per combatterle, i metodi di prevenzione e l'attività di testing che, ad esempio Ancona Checkpoint, mette a disposizione gratuitamente. Un focus particolare è stato posto sulle modalità di diagnosi e di prevenzione. Relativamente alla prevenzione, per le infezioni per le quali è possibile, sono state descritte le vaccinazioni gratuite e consigliate.

Un esempio, di quanto argomentato è stato quello della importanza della vaccinazione contro il Papilloma virus che previene tumori dovuti ad infezioni croniche di ceppi oncogeni del virus. In Italia abbiamo oltre 6000 casi di tumori ogni anno (2400 della cervice uterina, 1900 dell’orofaringe, 3200 di vulva, pene, ano). Il Papilloma virus è stato classificato come secondo agente patogeno responsabile di tumore nel mondo.

Nonostante la maggior parte delle infezioni regredisca spontaneamente, in caso di persistenza e cronicizzazione, l’infezione può evolvere nel tempo in lesioni precancerose e tumore. Nel corso della propria vita 4 persone su 5 rischiano di essere infettate dal virus. Basterebbe la semplice vaccinazione per evitare queste neoplasie. Nella Regione Marche la vaccinazione viene offerta gratuitamente agli adolescenti di entrambi i sessi, a partire dagli 11 anni. L’offerta è gratuita anche per soggetti di qualsiasi età e di tutti i sessi con le seguenti condizioni patologiche di rischio come: infezione da HIV, altre condizioni di immunocompromissione, pazienti trapiantati, donne che hanno subito trattamenti documentabili per lesioni correlate al virus. L'evento ha suscitato interesse e l'intenzione è quella di renderlo replicabile anche nelle altre AST della Regione Marche. Per approfondire questi temi di grandissima importanza invitiamo tutt* a partecipare.