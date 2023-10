Osteoporosi: giornata di visite e consulti in ospedale

ANCONA - Il 20 ottobre è la giornata mondiale dedicata all’Osteoporosi e alle fratture da fragilità. Da anni la Clinica di Endocrinologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche (Torrette) apre le porte ai cittadini, in collaborazione con SIOMMMS (Società Italiana dell’Osteoporosi e del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro) e Fedios (associazione pazienti) e offre nella giornata di venerdì 20 ottobre visite, esami strumentali quali densitometrie ossee DXA o REMS e consulti dalle 09.00 alle 13.30 (Ambulatorio MOC piano -1) gratuiti in collaborazione con i medici endocrinologi, coordinati dalla Dr.ssa Gilberta Giacchetti, per sensibilizzare verso quella condizione clinica, tanto frequente e legata a complicanze importanti e spesso invalidanti, come le fratture definite da fragilità, che compaiono “spontaneamente” o dopo lievi traumi.

Le fratture da fragilità sono un problema ad alto impatto sanitario ed economico (in Italia si verificano circa 400 mila fratture da fragilità l’anno tra fratture femorali, vertebrali, di polso), e nella Regione Marche ogni giorno si verificano circa 8 fratture di femore legate alla fragilità da Osteoporosi) e la prevenzione, la cura in modo adeguata dell’osteoporosi rappresenta una condizione essenziale per ridurre le fratture da fragilità. Il centro delle Osteoporosi Severe e Secondarie della Clinica di Endocrinologia è un centro di riferimento della SIOMMMS (Società italiana dell’Osteoporosi e del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro) ed è stato inserito in un progetto Nazionale, uno dei 10 centri partecipanti (progetto IMPACT), per avviare un percorso diagnostico terapeutico per le fratture da fragilità seguendo degli algoritmi, già consolidati in molti paesi Europei.