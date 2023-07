"Mistannoacuore", da Ancona all'india: osteopati in Asia per i bambini cardiopatici

ANCONA - Presentato a Palazzo delle Marche il progetto #MISTANNOACUORE, realizzato da dall’associazione onlus “Un Battito di Ali” in collaborazione con ROI, Registro degli Osteopati d’Italia. Facendo seguito all’esperienza condotta all’interno del reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’Ospedale Torrette guidato da Marco Pozzi, primo ospedale che ha reso possibile la presenza degli osteopati in corsia con il progetto “Un Alleato in Corsia”, il progetto diventa possibile anche a livello internazionale, grazie alla collaborazione con l’Ospedale Sri Sathya Sai Sanjeevani Center for Child Heart Care di Atal Nagar nella città di Raipur, nell’India centro-occidentale.

Il progetto

30 osteopati italiani tesserati ROI, saranno impegnati – a gruppi di tre per minimo tre settimane – a supportare e coadiuvare i professionisti locali nel percorso di recupero di bambini cardiopatici operati nella stessa struttura. L’ospedale indiano di Raipur è totalmente dedicato alla cardiochirurgia pediatrica, ed è un centro totalmente gratuito, che aggiunge all’offerta specialistica e all’avanguardia medico-chirurgica, accoglienza e pasti completi gratuiti. Il professor Marco Pozzi: “L’introduzione di trattamenti osteopatici all’interno del nostro reparto quattro anni fa è stata una grande innovazione, e nella cardiochirurgia pediatrica pionieristica. Abbiamo avuto dimostrazione in questi anni di risultati molto positivi, che sono andati oltre le aspettative, con grandi benefici per i pazienti: riduzione del dolore, minore necessità di farmaci analgesici, ripresa più veloce delle attività motorie, migliore qualità del sonno e conseguente della vita del bambino e della sua famiglia, migliore assorbimento dei cibi. Dunque, come conseguenza abbiamo per prima cosa aumentato la disponibilità di questi trattamenti in reparto (quest’anno abbiamo ottenuto di passare da 2 a 4 osteopati) e in secondo luogo di intensificare la collaborazione con Roi, che è da sempre preziosissima, per svilupparsi in un rapporto ancora più stretto. Il passo successivo è questo progetto, per portare queste esperienze positive fuori dal reparto, come ciò che faremo in India”. La Presidente di Un Battito di Ali Chiara Mormile: “La vocazione della nostra associazione è prendersi cura non solo dei bambini ma anche delle famiglie: il progetto con l’ospedale di Raipur, dove avevamo già operato in passato, è per noi un dono a chi è meno fortunato di noi. La presenza in India è stata molto forte, perché ovviamente in quella nazione i bambini non hanno le stesse possibilità che abbiamo qui. Siamo orgogliosi di poter portare loro un aiuto e un supporto grazie al Roi” Il team dell’associazione un Battito di Ali e del ROI in India è stata accolta a braccia aperte: “Fin da subito ci sono state aperte le porte per effettuare dei trattamenti osteaopatici anche in terapia intensiva, cosa che qui non è possibile – prosegue Pozzi - Hanno subito verificato che la capacità di respirazione spontanea migliorava sensibilmente e prima. È stata un’esperienza molto bella, tutti noi sentiamo quei bambini come se fossero parte del nostro reparto”. Marco Petracca, consigliere nazionale del ROI, ha spiegato il contributo dei professionisti osteopati a questo progetto e aggiornato i presenti sulla situazione dell’osteopatia in Italia: “È un grande onore per il ROI partecipare attivamente a questo progetto, che ci auguriamo non solo migliori l’assistenza dei bambini cardiopatici in India, ma contribuisca anche a ribadire il beneficio che puó dare l’osteopatia nel contesto sanitario italiano. Il lavoro che stiamo facendo con il reparto di Ancona è innovativo, anche e soprattutto per l’osteopatia, in un momento in cui anche a livello legislativo ci sono ancora passi da fare. Il progetto #MISTANNOACUORE sarà un momento di integrazione fondamentale, ma anche una opportunità per raccogliere dati e fare ricerca. Siamo pronti ed entusiasti di esserne parte”. Gli osteopati Alessandro Accorsi e Caterina Ottaviani, osteopati che sono già stati all’ospedale di Raipur, hanno raccontato la loro esperienza in India, anticipando i momenti di formazione che dedicheranno a fisioterapisti e infermieri che si trovano in quel paese.

La politica

La senatrice Elena Leonardi ed il consigliere regionale Marco Ausili, presenti alla conferenza, hanno portato i loro saluti e manifestato appoggio alle iniziative del prof. Pozzi e dell’Associazione Un Battito di Ali. Elena Leonardi è stata ringraziata da Chiara Mormile e Marco Pozzi per l’impegno che ha messo nell’approvazione della legge regionale che consente di attivare progetti finalizzati all’inserimento dei trattamenti osteopatici nei reparti. Elena Leonardi: “Questo progetto va fuori dai confini nazionali, in un rapporto di professionalità e solidarietà, per formare professionisti in India. È un esempio virtuoso che nasce tempo fa, con la legge regionale che ha consentito progetti di osteopatia nelle Marche, che poi ha aperto questa evoluzione a livello internazionale. Non può che avere il nostro plauso”.