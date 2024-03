Millecinquecento bambini nati al Salesi, in pronto soccorso sempre più codici di bassa gravità: Torrette e pediatrico presentano i numeri

Pronto Soccorso Torrette

In Pronto Soccorso ci sono stati 53mila accessi nel 2023 con un alto tasso di codici bianchi e verdi: «Indicano problematiche- spiega il presidente della Regione, Francesco Acquaroli- che potrebbero trovare risposta altrove». A presentarsi in sala d'attesa a Torrette, per il 43%, sono anconetani e residenti in provincia. Al Salesi, si sono rivolti al triage quasi 30mila pazienti.

Salesi

Sono stati 1.500 i bambini nati al pediatrico nel 2023. Un terzo di questi risiede ad Ancona e quasi la totalità del resto vive in altre province.

Verso il futuro

A breve, Torrette inaugurerà diverse strutture tra cui la sala angiografica per Radiologia Interventistica e la nuova camera mortuaria. Verso il completamento anche i lavori per 8 nuovi posti letto in rianimazione. Arriveranno due angiografi, due sale Ibride nel blocco operatorio di Torrette e verrà attivato il Centro Regionale Medicina dello Sport. Gli investimenti per il triennio 2024-2026 ammontano a 25milioni e 200mila euro. Altri 9 milioni e 300mila euro verranno destinati all'acquisto di attrezzature.

Attese

«Stiamo lavorando per fronteggiare l'aumento della domanda di prestazioni sanitarie, molto spesso a bassa complessità, che causa anche affollamento al pronto soccorso di Torrette- ha spiegato l'assessore alla Sanità Filippo Saltamartini- per questo abbiamo assegnato il 60% dell'intero budget all'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, per assumere nuovo personale e stabilizzare i precari assunti durante il Covid».