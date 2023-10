Notte Bianca, show anche di solidarietà con la Fondazione Salesi

ANCONA - La Fondazione Ospedale Salesi Onlus ha partecipato alla Notte Bianca che si è svolta ieri ad Ancona. Gli operatori hanno giocato con i bambini e presentato le numerose attività e i progetti di ricerca messi in campo quotidianamente dalla Fondazione, per assistere i bambini ricoverati all’ospedale Salesi di Ancona e per supportare le attività dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche.

La Fondazione Ospedale Salesi Onlus, guidata dalla Presidente Cinzia Cocco, è sempre più aperta e connessa alla ‘sua’ città e al territorio in cui opera. Due i punti informativi della Fondazione: uno in Corso Amendola con l’associazione del centro commerciale naturale e con gli animatori di Maracaibo Eventi, e l’altro in Piazza del Crocifisso (nel quartiere Archi) dove si è svolto in contemporaneo ‘Ancona Bike Festival’ organizzato da Fiab Ancona Conero, Circolo il Pungitopo Legambiente e Club Alpino Italiano (sez. Ancona).

Il pubblico ha ascoltato e si è confrontato con gli operatori della Fondazione Salesi, mentre i bambini si sono cimentati con gioia nelle attività loro proposte: dal disegno al gioco, avvicinandoci con grande curiosità agli amici a quattro zampe, protagonisti della Pet Therapy.

Nell’ambito di un talk show, Cristiano Bellissimo, operatore della Pet Therapy, e Ambra Palazzi, operatrice di musicoterapia, hanno presentato le co-terapie che quotidianamente vengono svolte nelle corsie dell’ospedale: Giocoterapia, Musicoterapia, Clown terapia, Pet Therapy, Robot Therapy, laboratori di riuso e Orto in corsia.