Ast Ancona: prorogati i contratti di collaborazione a medici abilitati, specializzandi e in quiescenza

ANCONA - L’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di 43 medici assicurando la continuità assistenziale in diversi reparti tra cui i Pronto Soccorso degli Ospedali di Senigallia Jesi e Fabriano cui sono stati assegnati 19 medici.

"La proroga è stata disposta prima che venisse pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge, tanto da aver dovuto subordinare l’efficacia della stessa ai contenuti del decreto, avvalendosi del comunicato stampa pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul sito istituzionale. Nella serata del 30 dicembre, subito dopo la pubblicazione sulla G.U., tutti i reparti sono stati informati dell’effettività della proroga confermando che i medici potevano essere messi in turno fin dal 1 gennaio 2024", scrive l'azienda in una nota. “Pur tra le difficoltà riscontrate, l’AST Ancona è riuscita a non interrompere i rapporti di collaborazione in essere assicurando la continuità assistenziale per l’intero anno 2024 in una situazione di evidente criticità” ha sottolineato l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. Gli altri medici prorogati sono invece suddivisi tra le seguenti discipline: 3 per le Cardiologie di Jesi e Fabriano, 14 al Dipartimento di Prevenzione, 1 al medico competente, 1 alla Nefrologia di Fabriano, 1 all’Oncologia di Fabriano, 1 alla Pediatria di Fabriano, 2 alla Medicina Penitenziaria, 1 alla Medicina Riabilitativa di Fabriano.