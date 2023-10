Tumore al seno, la prevenzione è digitale: il nuovo mammografo in clinica

JESI - La Casa di Cura Villa Serena mette a disposizione un mammografo digitale con tomosintesi di ultima generazione (Amulet Innovality - Fujifilm), che rappresenta il top di gamma delle tecnologie presenti sul mercato.

La struttura di Jesi prosegue così il potenziamento nel settore dell’imaging radiologico, arricchito nei mesi scorsi anche da una nuova risonanza magnetica ad alto campo (1,5 Tesla) e, più recentemente, da una tomografia assiale computerizzata multistrato (TC multi slice).

“Il nuovo mammografo con tomosintesi - spiega la dottoressa Rosangela Perego, responsabile del Servizio di Radiologia – è stato recentemente installato, dopo un adeguato periodo di formazione sulle novità tecnologiche del personale tecnico esecutore, che ha già maturato nel corso degli anni esperienza in questo ambito. Le immagini vengono poi interpretate da medici radiologi dalla consolidata esperienza in campo senologico, sempre presenti durante l’esecuzione degli esami, che formulano la diagnosi attraverso l’uso di schermi ad alta definizione detti medicali, specifici per la lettura in ambito medico-radiologico”.

Il mammografo con tomosintesi in dotazione a Villa Serena è in grado di acquisire immagini in 2D (due dimensioni, secondo tecnica tradizionale) e in 3D (tre dimensioni, secondo tecnica tomosintesi) a scelta del medico radiologo e impiega un sistema di regolazione automatica della dose radiante (I-AEC) in base alla densità della mammella, una tecnica che consente di utilizzare la minore quantità di radiazioni con la migliore qualità delle immagini.

“La tomosintesi - prosegue la responsabile – migliora l’accuratezza diagnostica, cioè consente di evidenziare maggiori dettagli come, ad esempio, noduli di minori dimensioni, grazie allo studio stratigrafico della mammella che nel suo intero volume viene divisa in strati mediante l’acquisizione delle immagini effettuata a differenti angolazioni”.

Il nuovo mammografo è inoltre già predisposto per l'esecuzione di mammografie con mezzo di contrasto per studiare la vascolarizzazione dei noduli, un’ulteriore innovazione tecnologica che può facilitare la diagnosi differenziale tra benignità e malignità in casi specifici. “Pur risultando lievemente superiore a quella della mammografia tradizionale, la dose radiante impiegata nella mammografia con tomosintesi resta comunque bassa – continua la specialista - con il significativo vantaggio di fornire maggiori dettagli soprattutto nelle mammelle dense”. Gli esami in regime di SSN possono essere prenotati solo tramite CUP regionale, mentre per quelli in regime privato si può telefonare al CUP al numero 0731-262626 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 o, sempre nella stessa fascia oraria, rivolgersi al Front Office di Villa Serena (via di Colle Onorato, 2).