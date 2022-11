Malore in strada, serata di paura per un 28enne: arriva l'ambulanza

ANCONA - Malore mentre si trova in strada lungo via Buonarroti, attimi di paura ieri sera per un 28enne pakistano richiedente asilo. I passanti hanno allertato i soccorsi e sul posto è arrivata un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona. L'uomo, dai primi riscontri, non versava in gravi condizioni. Era cosciente ed è stato portato a Torrette per gli accertamenti del caso.