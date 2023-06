Pazienti oncologici, la nuova vettura per portarli alle visite è "targata" Inner Wheel

ANCONA - Una vettura per accompagnare i piccoli pazienti alle cure oncologiche. L'ha donata il Club Inner Wheel Ancona Riviera del Conero all’ Anvolt Associazione Nazionale Volontari Lotta Contro i Tumori, la cui sede ad Ancona si trova in via Marini.

Una Fiat Panda, che verrà utilizzata proprio per consentire gli spostamenti negli ambiti ospedalieri per tutti quei pazienti che si devono sottoporre a determinate terapie oncologiche. Alla cerimonia di consegna del mezzo, avvenuta nel pomeriggio al Monumento ai Caduti, era presente il sindaco di Ancona Daniele Silvetti oltre al presidente dell’Anvolt Marcello Santa Lucia, la delegata Alessandra Spinaci e il presidente della Inner, Paola Catalini.