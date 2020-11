Emergenza Coronavirus, torna attivo il numero verde regionale: gli orari 

Sarà di nuovo attivo dalle 14.00 di domani, venerdì 27 novembre 2020, il numero verde regionale 800936677 per assistenza telefonica relativamente al Covid – 19. «Tutto il personale delle Aziende sanitarie è particolarmente impegnato nell’epidemia Covid - ha sottolineato l’assessore Filippo Saltamartini -ma è di fondamentale importanza che in questa seconda fase tutti i cittadini ricevano informazioni univoche e chiare . E’ questo il motivo per cui l’assessorato alla Sanità ha ritenuto di riaprire questo canale di comunicazione. L’attivazione ha comportato l’impiego di personale dipendente appositamente formato e non era affatto scontato, posta la grandissima mole di lavoro che si abbattuta sul servizio».

La riattivazione del Numero Verde delle Marche dedicato all’emergenza epidemiologica è stata coordinata dall’Azienda Sanitaria Unica Regionale in collaborazione con le Aziende Ospedaliere, con l’Università e l’INRCA. A partire dalle ore 14.00 di domani, gli operatori telefonici saranno a disposizione per fornire ai cittadini marchigiani che vi si rivolgeranno tutte le informazioni e le risposte ai quesiti inerenti il Covid -19. Il numero verde sarà attivo tutti i giorni nel seguente orario: il mattino dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00.