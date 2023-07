Salute dentale nei bambini, come non sbagliare: le indicazioni dell'igienista

ANCONA - Salute dentale nei bambini, tutto quello che c'è da sapere sulla tecnica di spazzolamento e l'alimentazione. Il punto con l'igienista dentale anconetana Laura Palmieri: «La salute orale è importante nell’adulto tanto quanto nel bambino. Negli ultimi anni, grazie al mio lavoro qui ad Ancona, ho potuto constatare che si è verificata una evoluzione nella comprensione e nell’interesse dell’importanza della prevenzione da parte dei genitori dei piccioli pazienti che seguo».

Da che età si può iniziare ad usare lo spazzolino?

«L’igiene orale nei bambini deve partire dai primi mesi di vita in quanto anche i dentini da latte possono andare incontro a carie e causare dolore. Consiglio sempre ai genitori dei piccoli pazienti di interagire in maniera giocosa e positiva nell’ approccio all’igiene orale domiciliare e di coinvolgere il proprio bambino nella scelta del suo spazzolino, sicuramente il suo personaggio o supereroe preferito ci sarà di aiuto. Per migliorare la manualità, invece, consiglio di supervisionarlo nello spazzolamento e di aiutarlo nei movimenti e controllare che i dentini siano pulitissimi».

Cibi amici e nemici dell'igiene orale

«D’estate sono all’ordine del giorno pranzo e merende al mare, questo significa più snack e gelati. Dobbiamo prenderci più cura della bocca dei nostri bimbi cercando di spazzolare comunque tre volte al giorno i denti (dopo i pasti principali) ed utilizzare dentifrici e collutori che favoriscono l’apporto di minerali».

Esiste una tecnica ideale di spazzolamento giusta?

«Pronti ad allenare i muscoli? Vale sia per grandi che per piccini. Per lavare bene i denti bisogna accompagnare con pazienza lo spazzolino (elettrico o manuale in base alle indicazioni fornite dal professionista) su tutte le superfici dei denti per almeno due minuti, selezionando il dentifricio e lo spazzolino adatto alla propria età ed esigenza. Per quanto concerne la tecnica di spazzolamento, questa va valutata in base alla fascia di età di appartenenza e la manualità che ha il piccolo paziente in quanto si cerca sempre di personalizzare le indicazioni. Per i bimbi consiglio inoltre (quando si può) la forcella come valido sostituto del normale filo interdentale: è un valido alleato contro la pigrizia, è comoda nell’impugnatura ed è propedeutica all’utilizzo futuro e costante nella igiene orale domiciliare di uno strumento interdentale».