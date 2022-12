Fiamme Gialle, cuore d'oro: i militari donano il sangue al centro Avis di Torrette

ANCONA - Gli scorsi 19 e 20 dicembre i militari della Guardia di Finanza in servizio presso i Reparti del Corpo della provincia di Ancona hanno donato il proprio sangue presso il Centro Trasfusionale “A.V.I.S.” degli Ospedali Riuniti della città dorica. L’iniziativa di solidarietà, avviata nel 2018 e denominata “Le Fiamme Gialle donano il rosso”, viene organizzata dal Comando Provinciale di Ancona in sinergia con il Comando Regionale Marche in concomitanza con le festività natalizie, periodo in cui, talvolta, si registra una diminuzione di volontari.

Quest’anno l’evento ha visto, tra l’altro, 13 militari che hanno donato per la prima volta e hanno manifestato la volontà di diventare donatori periodici e di far parte del “Gruppo donatori Fiamme Gialle provincia Ancona” che da tempo, con spirito di altruismo e generosità, effettuano con costante periodicità le importanti donazioni di sangue. Il responsabile del Centro Trasfusionale dell’Ospedale di Torrette, Mauro Montanari, ed i presidenti dell’A.V.I.S. Provinciale, Romano Zenobi, e dell’A.V.I.S. Comunale, Saverio Zenobi, hanno espresso parole di ringraziamento a tutto il personale della Guardia di Finanza che anche quest’anno con una nutrita rappresentanza di donatori ha dimostrato di essere al servizio dei cittadini anche nei momenti di maggior bisogno. Infine i presidenti dell’A.V.I.S., nell’evidenziare che ogni donatore può donare sangue 4 volte l'anno - a intervalli di 90 giorni - hanno auspicato che l’iniziativa dei militari della Guardia di Finanza possa diventare un positivo esempio da seguire anche da parte di molti studenti e sportivi del territorio dorico.