Una intera giornata dedicata alla salute dei bambini e non solo: appuntamento al palazzetto

SENGALLIA - Laboratori, InfoPoint, misurazioni di parametri antropometrici, distribuzione di materiale divulgativo su sani stili di vita, corretta alimentazione e giusto movimento per mantenersi in salute: saranno tante le iniziative che si susseguiranno nella giornata di prevenzione organizzata presso il Palazzetto Baviera di Senigallia sabato 7 ottobre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

L’evento – una intera giornata di prevenzione della salute rivolta a tutte le fasce di età della popolazione con particolare attenzione all’età scolare e prescolare - è organizzato dall’Unità operativa complessa di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione e l’Unità operativa complessa di Pediatria Neonatologia dell’Ospedale di Senigallia, con la collaborazione della Dietetica e Nutrizione Clinica e i Pediatri di libera scelta del Distretto di Senigallia, con il patrocinio del Comune e rientra tra le iniziative previste nel Piano di Prevenzione della Regione Marche 2020-2025.

Nel corso della giornata saranno sviluppati a rotazione diversi laboratori: “Storie e colori” (letture di storie illustrate su cibo, natura, animali e successivo racconto con i colori, dedicato ai bimbi dai 3 ai 6 anni); “L’arcobaleno della salute” (la scoperta dei 5 colori di frutta e verdura con gioco a squadre, dedicato alla fascia di età 6-11 anni); “Alla ricerca del mangiar sano” (un gioco a squadre alla scoperta del piatto della salute dai 9 ai 14 anni); “Mangiaoca” (il gioco dell’oca con informazioni sulla corretta alimentazione e uno stile di vita sano per la fascia di età 6 – 14 anni). Si potranno inoltre seguire le letture all’aperto nel giardino del Palazzetto con belle storie per bambini e ragazzi sul cibo buono e nutriente. Sarà inoltre possibile misurare altezza peso e l’indice di massa corporea con personale sanitario. Il punto informativo sarà ad accesso libero con personale qualificato dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona. Per i laboratori è necessaria invece la prenotazione al seguente link: https://bit.ly/46hT5rm