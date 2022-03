Papilloma virus, la Regione Marche sensibilizza sui rischi

Eliminare entro il 2030 il cancro della cervice uterina e gli altri tumori da HPV. E’ l’obiettivo fissato dall’Organizzazione mondiale della sanità e dalla Commissione Europea, ricordato in occasione della Giornata Internazionale contro il Papilloma Virus , fissata il 4 marzo.

« La Co nferenza dei presidenti delle Assemblee legislative e il C oordinamento delle commissioni consiliari politiche sanitarie – spiega la Presidente della C ommissione sanità, Elena Leonardi - aderiscono a questa iniziativa per accrescere la consapevolezza e ampliare la conoscenza dei rischi associati al Papilloma virus. E’ un’occasione per ribadire quanto la prevenzione e la vaccinazione s iano fondamentali per sconfiggere i tumori causati dall’HPV ». Ogni anno in Europa le diagnosi di cancro alla cervice sono circa 6 5 .000 e con 25mila decessi questa forma di neoplasia rappresenta la seconda causa più comune di decesso per tumore per le donne di età compresa tra i 15 e i 44 anni.