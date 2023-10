Disturbi dell'alimentazione nei bambini, 6mila euro dalla Regione per sostenere lo screening

ANCONA - Seimila euro che saranno destinati a sostenere il progetto “Non solo farfalla”, screening precoce dei disturbi del comportamento alimentare nella prima infanzia (0-6 anni). E’ la cifra raccolta in occasione della serata di beneficenza organizzata il 27 luglio scorso dalla Commissione regionale pari opportunità e dal Comando Militare Esercito Marche, tenutasi presso la Caserma “Falcinelli” di Ancona.

Sono stati la Presidente della Commissione regionale pari opportunità Maria Lina Vitturini e il Comandante del Comando militare Esercito Marche Enrico Gabrielli a consegnare nelle mani della direttrice della Fondazione Ospedale Salesi Onlus Laura Mazzanti l’assegno frutto delle donazioni degli oltre cento partecipanti all’evento di beneficenza.

“Abbiamo realizzato un’iniziativa di grande spessore e che intendiamo ripetere – ha affermato la Presidente Vitturini – Un progetto che tocca nel vivo le problematiche di tante famiglie, giovani e madri chiamati ad affrontare insieme i disturbi alimentari. Sono soddisfatta del risultato che abbiamo ottenuto attraverso questa nuova progettualità insieme a tutte le componenti della Cpo, con il fondamentale contributo del Comando dell’Esercito Marche e con il sostegno di numerosi sponsor”.

“Esercito sempre vicino alle esigenze del Paese e della comunità che ospita i suoi presidi – ha sottolineato il Comandante Gabrielli – per questo abbiamo aderito con slancio a questa iniziativa e siamo orgogliosi di aver potuto ospitare l’evento”.

La direttrice della Fondazione, Laura Mazzanti, nel ringraziare per la donazione, ha spiegato che questi fondi verranno subito messi a disposizione del responsabile della UO su disturbi alimentari, Michele Severini, e della pediatra e psicoterapeuta Anna Cester per la messa in opera del progetto.

Presenti alla consegna le Vicepresidenti della Cpo, Maria Antonietta Lupi, e Valentina Ugolinelli e altri rappresentanti del Comando militare dell’Esercito Marche.