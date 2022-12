In clinica arriva il nuovo servizio di fisiokinesiterapia ambulatoriale: cos'è e come si prenota

JESI – La Casa di Cura Villa Serena di Jesi apre il servizio di Fisiokinesiterapia ambulatoriale. L’ampliamento dell’offerta sanitaria in ambito riabilitativo e di recupero funzionale va a intercettare l’elevata domanda espressa in questo ambito dal territorio in caso di patologie dell’apparato muscolare e scheletrico di origine traumatica o cronico-degenerativa, come artrosi, lombalgia, infiammazioni tendinee, esiti di interventi di artroprotesi di anca o ginocchio o di chirurgia ortopedica minore (riparazione cuffia dei rotatori, protesi di spalla, riparazione del legamento crociato anteriore, meniscectomia, ecc.), patologie tendinee e patologie sistemiche croniche con disabilità locomotoria.

L’accesso al Servizio avviene mediante una visita fisiatrica durante la quale viene redatto un programma riabilitativo individuale volto al recupero funzionale e della massima autonomia del paziente. Il piano prevede poi la presa in carico del paziente dal team di fisioterapisti di Villa Serena.I programmi riabilitativi prevedono sedute quotidiane dal lunedì al sabato comprensive di rieducazione motoria individuale, mobilizzazione articolare, massoterapia, linfodrenaggio, training della deambulazione e terapie fisiche (Tecar terapia, TENS, correnti antalgiche ed elettrostimolatorie muscolari, ultrasuoni, laserterapia, magnetoterapia).

Come prenotare

Tutte le prestazioni sono erogabili in convenzione con il SSN (mediante impegnativa del medico curante) o privatamente e sono prenotabili telefonando al CUP di Villa Serena al numero 0731-262626 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.30 o recandosi di persona all’Accettazione generale della struttura dalle 7.30 alle 19 dal lunedì al venerdì e il sabato mattina dalle 7.30 alle 12.30.