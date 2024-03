Fibromialgia e SCM, ok della Commissione per l'istituzione dei Centri di riferimento

La Commissione Sanità del Consiglio regionale ha espresso parere favorevole a maggioranza sullo schema di delibera di Giunta che interviene sull’art.4 della legge 38/2017 in materia di fibromialgia e sensibilità chimica multipla.

In particolare l’espressione del parere va ad incidere sulla parte relativa all’istituzione dei Centri di riferimento regionali per la sensibilità chimica multipla e la fibromialgia e sulla definizione della loro composizione e sulla qualifica della dotazione organica.

“Si tratta di un ulteriore passo nella direzione della tutela e di un’assistenza mirata alle persone affette da queste patologie – ha commentato il Presidente della Commissione Nicola Baiocchi (FdI) – nel rispetto delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico scientifico regionale sulla fibromialgia e la sensibilità chimica multipla”.

Dal tavolo del Comitato del luglio 2023 era emersa l’indicazione di mantenere il Centro di riferimento regionale per la fibromialgia presso il presidio ospedaliero “Carlo Urbani” di Jesi, mentre veniva proposta l’istituzione di un nuovo Centro regionale, più specificatamente rivolto alla sensibilità chimica multipla, presso l’Azienda ospedaliera universitaria delle Marche con sede a Torrette di Ancona.

Lo schema di delibera di Giunta, rispetto al quale la Commissione Sanità ha espresso parere favorevole, aggiorna pertanto la parte relativa all’istituzione e alla specificità dei due Centri di riferimento regionali e, in aggiunta, opera un’ulteriore distinzione relativamente alla loro composizione, in ordine alle figure specialistiche in organico, e ai requisiti di carattere organizzativo.