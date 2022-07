Fibrillazione atriale, tecnica rivoluzionaria per stabilizzare il ritmo del cuore: Ancona capofila in Italia

ANCONA - La Clinica di Cardiologia e Aritmologia guidata dal professor Antonio Dello Russo ha introdotto una nuova e rivoluzionaria tecnologia per il trattamento della fibrillazione atriale; l’aritmia più frequente nella popolazione generale che consiste in un’alterazione del ritmo del cuore.

Dello Russo e la sua equipe hanno messo in campo questa nuova metodica con la collaborazione del professor Andrea Natale del Texas Cardiac Atthythmia Institute e degli ingegneri della Boston Scientific. Si tratta di una procedura che utilizza una nuova fonte di energia: ricorre ad un campo elettrico pulsato ad alta energia per distruggere selettivamente le cellule miocardiche. In pochi secondi permette di ottenere gli stessi risultati dell’ablazione tradizionale ma evitando le complicanze sulle strutture circostanti. Tutto ciò si traduce in una netta riduzione del tempo procedurale e nell’azzeramento delle complicanze più temibili. Questa metodica è stata testata in ampi studi clinici ed ora si sta usando comunemente in alcuni paesi europei come Germania, Svizzera e Francia. In Italia, dal 6 luglio, 5 centri, tra cuiquello dell'Azienda Ospedali Runiti di Ancona hanno iniziato ad utilizzarla e, ad oggi, la SOD Clinica di Cardiologia e Aritmologia è il centro italiano che ha effettuato il maggior numero di queste procedure.