Apre l'ambulatorio per diagnosticare (e curare) l'endometriosi

ANCONA – La Casa di Cura Villa Igea apre un ambulatorio per la diagnosi e la cura dell’endometriosi, una patologia cronica di natura benigna che affligge quasi il 10% delle donne in età riproduttiva e può comportare riduzione della fertilità e un’importante e variegata sintomatologia dolorosa. L’attività avrà inizio martedì 18 luglio grazie al potenziamento dell’offerta dell’Unità Operativa di Ginecologia, di cui è responsabile il dottor Nicola Fattizzi, recentemente nominato al vertice del reparto. Per info e prenotazioni: tel. 071-9947777 - mail: info@casadicuravillaigea.it.

Nello specifico, l’Ambulatorio di Endometriosi si occuperà dell’inquadramento e del trattamento di questa malattia multifattoriale che affligge molte donne prevalentemente, ma non solo, in età fertile con conseguenti effetti psicofisici, spesso marcatamente debilitanti. Si tratta di una condizione patologica causata dall'impianto di cellule endometriali - il normale tessuto di rivestimento della cavità uterina - in organi diversi dall'utero, principalmente nelle ovaie, nelle tube, nel peritoneo, nella vagina e nell’intestino.

“L’endometriosi - spiega Nicola Fattizzi, responsabile della Ginecologia di Villa Igea -, soprattutto nei primi stadi in cui la malattia ha una diffusione più limitata, può risultare asintomatica o manifestarsi con sintomi sfumati e aspecifici, particolarmente durante le mestruazioni, ma più comunemente, con il peggioramento dello stadio, si associa a dolore mestruale ingravescente, dolore pelvico cronico, dolore nei rapporti sessuali, nella defecazione e nella minzione. Frequente è l’infertilità secondaria a endometriosi”. E’ importante che le donne si sottopongano a controlli specialistici, in particolare in caso di dolore durante il ciclo, che non deve essere trascurato né necessariamente sopportato troppo a lungo, per evitare il cosiddetto “ritardo diagnostico”. L’endometriosi è infatti una malattia evolutiva che, nel tempo, può arrivare a interessare e compromettere anche altri organi come l’intestino, la vescica, l’uretere e i reni oltre che minare la fertilità.

La diagnosi viene solitamente formulata sulla base dei sintomi, mentre l'accertamento diagnostico si avvale della visita ginecologica, spesso associata a esplorazione rettale, dell’ecografia della pelvi e dell’addome e, in casi selezionati, di indagini radiologiche di II° livello come la risonanza magnetica (RMN) dell’addome. “Una volta presa in carico dal nostro ambulatorio – aggiunge lo specialista - la paziente sarà accompagnata in tutto l’iter diagnostico e poi avviata alla terapia medica e al follow-up periodico oppure indirizzata verso un approccio chirurgico, eseguibile presso la Casa di Cura Villa Igea con l’eventuale compartecipazione di figure professionali complementari, quali l’Urologo e il Chirurgo generale”.