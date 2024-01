Educazione sessuale, il consultorio apre le porte per informare gli adolescenti

ANCONA - Il Consultorio Familiare del Distretto Sanitario di Ancona, in collaborazione con l’Ambito Territoriale Sociale n. 13, ha organizzato un'iniziativa rivolta ai ragazzi della fascia di età 11 - 19 anni all'interno delle sedi consultoriali di Osimo - Offagna (Piazza del Comune n. 4, IV piano) e di Loreto (Via San Francesco n. 1). L'iniziativa intende promuovere lo Spazio adolescenti, un luogo dove sarà possibile accedere a gruppi, il cui fine è la prevenzione, e ad una corretta informazione sullo sviluppo sessuale dall’infanzia all’età adulta, nonché sui metodi contraccettivi e sugli aspetti emotivo – relazionali che caratterizzano i rapporti interpersonali in età adolescenziale. Una prima esperienza pilota era stata realizzata nel 2022 all’interno della sola sede di Osimo ed in quell’occasione era stata riscontrata la necessità di fornire ai ragazzi uno spazio di sostegno ed informazione per rispondere al crescente disagio in questa fascia d’età e per promuovere il benessere psicologico. Da lì è nata la collaborazione con l’ATS n°13, grazie alla quale è stato possibile dare una maggiore diffusione dell’iniziativa, estendendola anche al Consultorio Familiare di Loreto.

Il progetto sarà strutturato in 4 cicli di 3 incontri ciascuno che si terranno: mercoledì 21 e 28 febbraio e 6 marzo dalle ore 15 alle ore 17 presso il Consultorio Familiare di Osimo – Offagna; mercoledì 20 marzo, 3 e 17 aprile dalle ore 15 alle ore 17 presso il Consultorio Familiare di Loreto; mercoledì 8, 15 e 22 maggio dalle ore 15 alle ore 17 presso il Consultorio Familiare di Osimo – Offagna; mercoledì 29 maggio, 5 e 12 giugno dalle ore 15 alle ore 17 presso il Consultorio di Loreto.

Il primo incontro dal titolo “Il corpo che cambia” si concentrerà sulle modificazioni corporee ed emotive relative al periodo della pubertà. Il secondo incontro dal titolo “Contraccezione e malattie sessualmente trasmissibili” sarà maggiormente improntato sul tema della sessualità e sui metodi contraccettivi. All’interno del terzo incontro dal titolo “Amore o amicizia? L’amore al tempo dei social” verranno trattate tematiche più di carattere emotivo – relazionale che gli adolescenti sperimentano nel mondo online ed offline.

Per informazioni ed iscrizioni: tel. 0717130443 – mail silvia.bordoni@sanita.marche.it o ambitosociale13@comune.osimo.an.it . L'accesso è gratuito ed è necessario il consenso dei genitori.