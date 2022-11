Dalla Polonia ad Ancona, un "Natale di luce" per i cuori birichini: doni per i bambini ricoverati

ANCONA - Anche questo anno l’Associazione internazionale OSP GRS Stra?acy Wspólnie przeciw Bia?aczce (Vigili del Fuoco assieme contro la Leucemia) associazione sorta in Polonia 7 anni fa e che opera in diversi paesi europei, organizza, attraverso la propria delegazione italiana, la donazione di giocattoli ai bimbi spedalizzati. La consegna si terrà il 6 dicembre davanti all'Ospedale di Torrette di Ancona.

Come lo scorso anno, in virtù di un accordo di collaborazione stipulato con l’Associazione “Un Battito di Ali”, quanto raccolto verrà devoluto all'associazione che opera presso il reparto di Cardiochirurgia pediatrica e congenita dell’Ospedale Torrette di Ancona. Saranno presenti altre associazioni che hanno deciso di collaborare per questo importante progetto di solidarietà e sono: Val.Co. Marche (protezione civile), City Angels di Ancona, 83° Nucleo di Volontariato di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ancona, le Fate del Cuore, l’Accademia di Oplologia e Militaria di Ancona e l’Associazione ICMA Vita e Famiglia Porto Recanati. L’appuntamento è presso il piazzale dell’ospedale il giorno 6 dicembre alle ore 17:00 (giorno di S.Nicola – Babbo Natale quando, per tradizione, in Polonia vengono dati i regali ai bambini). Luci e canti accompagneranno l’evento.