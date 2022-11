Prevenzione del diabete, arriva lo screening gratuito in piazza

Incontro di sensibilizzazione ieri sera dal Lions Club Osimo e dalla sezione della Croce Rossa Italiana Osimo. Nella cornice della sala convegni delle Grotte del Cantinone si è parlato di diabete, delle sue principali complicanze e della necessaria opera di prevenzione. Sono intervenuti il dottor Guido Sanpaolo (Medico di Medicina Generale di Osimo e socio del Lions Club), la dottoressa Sofia Pugnaloni (Biologa Nutrizionista) e la dottoressa Laura Vitaloni (Psicologa).

La presidente del club, Sirena Rsociani: «Ringrazio la Croce Rossa di Osimo per il solito supporto, i tre relatori intervenuti per le loro esaustive relazioni sull importante problema sociale del diabete che continua ad essere in forte aumento tra la popolazione mondiale ed i tanti cittadini intervenuti». La campagna di sensibilizzazione proseguirà domenica 13 Novembre in Piazza Boccolino ad Osimo con lo screening gratuito sul diabete (dalle ore 09:30 alla ore 12:30).