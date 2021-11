«Il Covid causa ritardi nella diagnosi del diabete dei bambini»

Proseguono i tavoli di confronto Regionali promossi da Motore Sanità, insieme a Diabete Italia, per fotografare quella che è la situazione attuale del diabete nel nostro Paese. Le Marche protagoniste del webinar “La pandemia diabete nelle Marche: modelli organizzativi e criticità gestionali”, durante il quale hanno partecipato istituzioni, clinici (specialisti e medici di medicina generale), care giver, farmacisti e pazienti. L’impatto della malattia sul Servizio sanitario nazionale e sui servizi regionali è molto importante e, con oltre 4milioni di italiani diabetici, se consideriamo anche il sommerso.

Necessità, per altro, stimolata dalla recente pandemia, come ha sottolineato Valentino Cherubini, Direttore SOD Diabetologia Pediatrica Ancona: «Per quanto riguarda l’aspetto pediatrico, il Covid ha procurato un forte aumento della chetoacidosi diabetica, che corrisponde a un ritardo nella diagnosi. La prima riflessione in questo senso è che dobbiamo lavorare nella prevenzione. La seconda riflessione riguarda la telemedicina, che in questa fase di post-Covid non dobbiamo abbandonare. Dobbiamo inserirla in un percorso in cui va contrattualizzata e valorizzata. La terza considerazione riguarda la discrepanza tra la cura di prossimità e la centralizzazione nel Centro specialistico, che va superata con delle strategie organizzative accurate. Ultimo punto è quello del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA), che ha bisogno di essere valutato, al fine di renderlo più fruibile da parte di operatori sanitari e pazienti con le strategie più idonee».