Defibrillatore ad uso pubblico, inaugurazione e dimostrazione per il nuovo dispositivo salvavita in città

Il progetto Cuore: Ancona città cardio protetta prosegue nel suo sviluppo cittadino attraverso l'installazione di nuovi defibrillatori ad uso pubblico. Dopo quelli di Piazza Roma, largo XXIV Maggio e P.zza IV Novembre installati lo scorso anno, nel mese di settembre un nuovo punto DAE è stato posizionato a Collemarino, uno in Piazza Salvo D’Acquisto e uno infine a Varano dove martedì 27 settembre alle 17,30 verrà inaugurato nei pressi dell'area parcheggio. Il defibrillatore è in funzione dal primo settembre così come il suo monitoraggio tramite telecamere e la sua geolocalizzazione: martedì 27 sarà l’occasione per vederne il funzionamento. La Croce Rossa Italiana, partner di progetto, effettuerà una dimostrazione pubblica di come utilizzarlo in caso di necessità. A seguire, presso il Circolo Società Mutuo Soccorso San Venanzio si svolgerà un incontro con i giovani della Croce Rossa Italiana che porteranno una loro testimonianza della loro attività di volontari.

Il progetto Cuore Ancona Città cardioprotetta, oltre a prevedere la graduale installazione dei defibrillatori (DAE) nel territorio comunale, è finalizzato a sensibilizzare la cittadinanza.

Seppure i DAE installati sono automatici- entrano in funzione se e solo in presenza di un arresto cardiaco, sono dotati di una voce guida che accompagna il soccorritore nelle manovre salvavita e non necessitino pertanto di un patentino per il loro utilizzo- l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato di Ancona, organizza periodicamente corsi gratuiti di Formazione BLSD rivolti ai cittadini maggiorenni. Il prossimo corso è previsto per il 30 settembre ed ha raggiunto già il numero massimo di iscrizioni possibili. A breve tutte le info per il corso che sarà organizzato nel mese di ottobre.

Il progetto inoltre prevede una raccolta fondi, già attiva dallo scorso anno, utile all’ampliamento dei dispositivi istallati sul territorio. Le donazioni possono essere effettuate con bonifico bancario al seguente iban: IT23Q0306902609100000300004 indicando la causale del versamento “Progetto cuore: Ancona città cardioprotetta”.