Cena della solidarietà, donato un defibrillatore alla Croce Gialla di Ancona

ANCONA - Un defibrillatore e una donazione. Si accende la solidarietà in casa della Croce Gialla di Ancona. Nella giornata di ieri presso il Ristorante Romano a Palombina è avvenuta la consegna di un defibrillatore che è stato acquistato grazie alla disponibilità della proprietaria del locale la quale, nel periodo estivo in collaborazione con i volontari della Croce Gialla, ha organizzato una cena a base di moscioli. Un evento in spiaggia che ha richiamato il pubblico delle grandi occasioni e tutti i proventi di questa serata sono stati utilizzati per l’acquisto del defibrillatore. Defibrillatore che è già entrato in funzione su uno dei mezzi utilizzati dalla stessa Croce Gialla di Ancona per il servizio 118.