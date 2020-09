I mal di testa, non sono tutti uguali: i diversi tipi e come prevenirli

Esistono diversi tipi di mal di testa, alcuni coinvolgono proprio la parte degli occhi. Kaizem, l’agenzia di Digital Pr di Lontra, ha collaborato con l’e-commerce Lenstore per distinguere le tipologie di questo disturbo. Il mal di testa che, comunemente, definiamo come quello «dietro agli occhi» si è sviluppato particolarmente nel periodo di smart-working. Ad alimentarlo sono un inadeguato supporto per la schiena, che costringe il lavoratore a una postura spesso errata, e la scarsa distenza dallo schermo del pc. Il dolore è focalizzato all’altezza delle tempie e peggiora con il passare delle ore.

Tipi di mal di testa

Dolore frontale

Si localizza sulla fronte e sulle tempie. Può essere dovuto, oltre che alle cause che accennavamo, anche a stress o a disidratazione.

Cefalea a grappolo

Il dolore è breve e ripetuto, spesso in una sola parte del cranio. Il dolore può anche essere preceduto da arrossamento degli occhi o lacrimazione.

Nevralgia occipitale

Si manifesta sul collo, nella parte superiore, o sulla nuca. Con il passare delle ore si sposta sulle tempie e sulla parte alta della testa. Può essere il risultato di irritazione o lesione dei nervi occipitali e l’esposizione alla luce diventa quasi insopportabile.

Emicrania

E’ la forma di mal di testa più conosciuta. Oltre al dolore, si manifestano anche nausea, vomito e sensibilità a luci e suoni. Esistono tre tipi diversi di emicrania

Con aura: la condizione è preceduta da sintomi come la percezione di luci lampeggianti che ne impediscono la vista, punti ciechi, o altri cambiamenti che colpiscono la capacità visiva di entrambi gli occhi;

senza l’aura, non presenta alcun segnale d’allarme;

con aura senza mal di testa, che si manifesta quando il paziente avverte i sintomi di un’emicrania senza avvertire necessariamente il mal di testa.

Prevenzione

sonno regolare

attività fisica

postura corretta con strumenti di supporto schienale, pause, passeggiate e stretching.

postazione lavorativa comoda: lo schermo va posizionato a 50-100 cm di distanza dal viso, per ridurre l'affaticamento agli occhi e per evitare di inclinare la schiena in posizioni dannose per il corpo. Inoltre, è bene prendersi delle pause regolari dagli schermi, e ogni 20 minuti fissare un oggetto lontano 20 metri per 20 secondi.

: lo schermo va posizionato a 50-100 cm di distanza dal viso, per ridurre l’affaticamento agli occhi e per evitare di inclinare la schiena in posizioni dannose per il corpo. Inoltre, è bene prendersi delle pause regolari dagli schermi, e ogni 20 minuti fissare un oggetto lontano 20 metri per 20 secondi. idratazione

medicinali - i mal di testa generali si possono alleviare con antidolorifici acquistabili direttamente in farmacia, tuttavia, in presenza di emicrania, è consigliabile consultare il proprio medico e valutare diverse opzioni.

riposo - a volte, per alleviare il mal di testa, è sufficiente sdraiarsi in una stanza silenziosa e al buio.

massaggio - un massaggio alla testa può aiutare a ridurre la tensione che contribuisce al dolore provocato dall'emicrania.

impacchi - impacchi caldi o freddi sulla testa possono alleviare il dolore provocato dal mal di testa o dall'emicrania.

esame della vista - a volte, utilizzare occhiali o lenti a contatto sbagliate può provocare affaticamento agli occhi e mal di testa: fai controlli regolari presso il tuo oculista per assicurarti di essere sulla strada giusta in termini di prescrizioni per la cura degli occhi.

In presenza di sintomi inusuali è importante consultare un oculista od un medico.