Deve fare la colonscopia entro un mese, non ci sono posti: «Solo privati, ma costano 200 euro»

Deve fare un esame specialistico, ma non trova posto tramite il Cup. Niente da fare, a meno che lei non sia disposta a pagare una visita privata: già, perché per 200 euro il discorso cambia. La segnalazione di Alessandra, una lettrice.

«E' risaputo che prenotare una tac, una radiografia o un qualsiasi esame è quasi impossibile, ma a mio avviso non è normale e dobbiamo ribellarci a questo sistema. Dall'inverno scorso dovevo fare una colonscopia con priorità entro 1 mese ma non c'era posto. Mi avrebbero chiamato loro ma non sono stata mai richiamata. Ora a seguito di nuovi disturbi mi è stata prescritta di nuovo l'esame con priorità tra 30 e 60 giorni, ma chiamando il cup non c'è posto. Mi hanno detto di riprovare a chiamare. Quando ho chiesto se a pagamento lo posso fare mi hanno risposto di si, certamente, a 200 euro. Per cosa pago le tasse? Sono infuriata. Un anno fa mia suocera per operarsi subito ha dovuto pagarsi l'operazione con circa 1500 euro con tanto di visite private in piu altrimenti gli andava a finire dopo 2/3 anni ma capisce bene che se uno sta male e ha dolori non riesce ad aspettare e mette su due risparmi per curarsi?».