Entrare in Croce Rossa con il Servizio Civile Universale: i progetti aperti e come collaborare

SENIGALLIA - La Croce Rossa Italiana, apre le sue porte a chi desidera mettersi in gioco per fare la differenza. Il Comitato di Senigallia ha avviato le iscrizioni per il Servizio Civile Universale, un'opportunità unica di crescita personale e professionale, di impegno civico e solidarietà.

Un'esperienza di vita che va oltre la mera assistenza. È un impegno attivo verso la comunità e il territorio, una difesa non armata e non violenta dei valori fondativi della Repubblica Italiana. Attraverso l'educazione alla pace tra i popoli e la promozione della solidarietà, il servizio civile diventa un canale per esprimere amore e dedizione verso gli altri, per confrontarsi con realtà diverse, integrando culture e persone.

È possibile scegliere tra i seguenti progetti:

Inclusione Sociale in Centro Italia - Un progetto sociale su misura per Senigallia e i comuni limitrofi, che prevede l'assistenza diretta alle persone in difficoltà. Gli operatori del servizio civile si dedicheranno alla preparazione e consegna di beni di prima necessità e farmaci, all'organizzazione di raccolte alimentari e al trasporto sociale dei pazienti in grado di deambulare.

Assistenza Sanitaria e Inclusione in Centro Italia - Un progetto socio-assistenziale sul territorio cittadino e comuni limitrofi, che si basa sul trasporto in ambulanza di pazienti non deambulanti o con problematiche sanitarie, garantendo un servizio essenziale e spesso salvavita.

Servizi di Trasporto Integrati per la Salute in Sud Italia – Un progetto per il territorio, che fornisce trasporti sanitari per pazienti affetti da patologie croniche, assicurando loro l'accesso a trattamenti e consulenze mediche essenziali.

Per questi progetti, sono disponibili complessivamente 10 posti, con una speciale considerazione per l'inclusione di giovani con diversi background. Ogni volontario riceverà un rimborso spese di 507,30 euro mensili e sarà coinvolto in attività per 25 ore settimanali, per un totale annuo di 1.145 ore.

Il Comitato CRI di Senigallia invita i giovani che desiderano arricchire il proprio percorso di vita e avvicinarsi al mondo del lavoro a cogliere questa occasione. L'esperienza nel servizio civile è un passo significativo verso un futuro di impegno e di realizzazione personale.

Per informazioni e iscrizioni,

Contatti: 338 545 5824 - serviziocivile@crisenigallia.it - www.crisenigallia.it