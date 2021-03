Info vaccini: una sezione dedicata sul sito della Regione, c'è anche il call center

È online la sezione del sito della Regione Marche dedicata ai vaccini www.regione.marche.it/vaccinicovid. «Abbiamo approvato ieri in giunta il piano operativo con cui si recepiscono le recenti linee guida del Ministero sulle categorie di popolazione che hanno priorità nella vaccinazione- spiega il presidente Francesco Acquaroli- In queste settimane, compatibilmente con la consegna delle dosi, si intensificherà la campagna vaccinale regionale per le categorie più vulnerabili: tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito, dove potete trovare l’aggiornamento quotidiano sui dati della somministrazione dei vaccini, le modalità di prenotazione e le informazioni utili».

Nel frattempo è stato anche potenziato il numero verde regionale Covid, 800.936677, e inoltre è stato attivato un servizio di Call Center per informare tempestivamente i cittadini interessati nel caso di necessità. «La campagna di vaccinazione sta entrando nel vivo e questi sono gli strumenti che abbiamo attivato per efficientarla e cercare di ridurre al minimo eventuali disagi» conclude Acquaroli.