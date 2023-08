Salvare la vita a un bambino che soffoca, corso e dimostrazione della Croce Rossa in spiaggia

Il Comitato di Croce Rossa Italiana di Senigallia organizza oggi un incontro “sulle principali manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica” presso lo stabilimento balneare n.70/71 “Bagni Cristina” Lungomare Dante Alighieri dalle ore 17.00 alle ore 19.00. L'evento era stato organizzato, poi annullato, per lo scorso 4 agosto.

L’incontro sarà tenuto da un’Infermiera Professionale e Istruttore CRI e si inserisce all’interno del progetto “Mare Sicuro 2023”, dedicato alle attività di sicurezza in mare, gestito dal personale OPSA (Operatori Polivalenti Salvataggio in Acqua) del locale Comitato CRI. L’attività è completamente gratuita ed è rivolta alle famiglie con bimbi ed è organizzata in collaborazione con “Bagni Cristina” e in accordo con il “Consorzio Senigallia Spiagge”.