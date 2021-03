Allenare la mente, arrivano esercizi e incontri guidati: come partecipare

Nell’ambito del progetto “Metti in moto la mente” prenderà il via l’8 marzo una nuova iniziativa del progetto promosso da U.S. Acli Marche APS, U.S. Acli provinciale Ancona APS ed Acli provinciali di Ancona APS, con sostegno della Fondazione Cariverona. Si chiama “Allenamente”: esercizi per memoria e attenzione. Possono partecipare tutti gli over 60 residenti nel territorio dei comuni di Belvedere Ostrense, Corinaldo, Montecarotto, Ostra, Senigallia, Serra de’ Conti e Trecastelli. Si tratta di incontri con la dottoressa Sabrina Monachesi (psicologa, psicoterapeuta, riabilitatrice neuropsicologica) che saranno messi disposizione gratuitamente ogni lunedì e giovedì alle ore 21 (con visibilità anche in altri orari) sul gruppo facebook “U.s. Acli Scacchi”. “Allenamente” ha come finalità quella di tenere attiva la propria mente e migliorare la propria prontezza. «Vogliamo promuovere – dicono i dirigenti dell’U.S. Acli Marche APS – un invecchiamento il più sano ed attivo possibile preservando le capacità mnemoriche, attraverso una serie di giochi ed attività di carattere socializzante, che aiutano a non perdere mai di vista l’importanza delle relazioni sociali nel mantenimento del benessere della popolazione anziana».

Come partecipare

Per partecipare occorre preiscriversi al numero 3442229927 (al quale si possono chiedere ulteriori informazioni) ed avere un profilo facebook attivo. Il programma di tutte le attività del progetto “Metti in moto la mente” (tra cui anche un corso di scacchi che si sta già svolgendo) sarà pubblicato sul sito www.usaclimarche.com o sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.