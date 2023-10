Colangiocarcinoma, la sfida al tumore passa per Ancona: congresso con gli specialisti

ANCONA - Venerdì 20 ottobre a Portonovo, presso il Seebay Hotel, si terrà il Congresso organizzato dal professor Marco Vivarelli, Direttore della Clinica di Chirurgia Epatobiliare, Pancreatica e dei Trapianti dell’Azienda Ospedaliera delle Marche e da professor Antonio Benedetti, Direttore Clinica di Gastroenterologia, Epatologia ed Endoscopia digestiva d’Urgenza dell’Azienda Ospedaliera delle Marche, dal titolo TRACKING THE CHALLENGE IN CHOLANGIOCARCINOMA: THE ITALIAN CONTRIBUTE TO THE EUROPEAN NETWORK. Il congresso si inserisce nel programma di meetings internazionali sostenuti dall'ENS-CCA (European Network Study on Cholangiocarcinoma) con la partecipazione di molti dei suoi membri.

L'ENS-CCA è un'associazione il cui scopo è lo studio del colangiocarcinoma da tutti i punti di vista, con l'obiettivo di integrare l'esperienza di diverse discipline per comprendere una malattia emergente e prognosticamente dannosa. All'incontro parteciperanno numerosi esperti nazionali ed internazionali per discutere del presente e del futuro del colangiocarcinoma, dalla visione biologica ai trattamenti oncologici passando per quelli chirurgici con discussioni faccia a faccia. Il Dott. Armando Gozzini, Direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, il Prof. Mario Guerrieri dell’Università Politecnica delle Marche, il Dr. Marco Ausili, consigliere regionale della regione Marche inaugureranno il congresso con i loro saluti. L’evento è rivolto a tutti i biologi, oncologi, gastroenterologi e chirurghi provenienti da tutta Italia. Per informazioni e iscrizioni www.congredior.it