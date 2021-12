Centro NeMo, raccolti oltre 90mila euro: ora una sede ad Ancona

E’ stata una gara all’insegna della solidarietà quella che ha visto ben oltre 90mila clienti donare 1 euro nei 66 punti vendita ODStore. Al suo terzo anno consecutivo, infatti, la campagna Sì donare rende felici! ha raccolto ben 92.538 euro. La raccolta a favore dei Centri Clinici NeMO sarà interamente devoluta a sostegno delle attività di cura dei bambini con malattie neuromuscolari. Nati nel 2008, i Centri NeMO sono attualmente presenti a Milano, Roma, Genova, Napoli, Brescia, Trento e, in prossima apertura, ad Ancona. Si tratta di strutture realizzate in collaborazione con gli ospedali del territorio e le associazioni nazionali dei pazienti, con un modello di cura che prevede la presa in carico della persona a 360 gradi, grazie a un piano clinico-assistenziale multidisciplinare e che pone il paziente al centro dell’attenzione, mettendo a sua disposizione i migliori specialisti.

La somma raccolta contribuirà a sostenere le aree pediatriche dei Centri NeMO, dando continuità al progetto dell’Ambulatorio dell’affettività. Il servizio supporta oltre 500 bambini e le loro famiglie nell’affrontare in modo positivo

ed efficace ogni cambiamento imposto dalla malattia e dall’uso degli ausili, come ad esempio l’introduzione della sedia a rotelle, degli strumenti di ventilazione meccanica o dei tutori. Ma non solo, una parte dei fondi raccolti servirà a sostenere la ristrutturazione di una camera di degenza pediatrica della futura sede di Ancona, che aprirà le sue porte nei primi mesi del 2022, presso l’A.O.U Ospedali Riuniti - Torrette.