Sostituzione di due macchine tomografiche, modifiche all'agenda del Carlo Urbani

JESI - Prevista nel giro di un mese e mezzo al “Carlo Urbani” la sostituzione di entrambe le apparecchiature TC, strumenti ormai datati, con altrettante apparecchiature di ultima generazione.

«In questo periodo si cercherà di minimizzare il disagio per l’utenza privilegiando ovviamente le attività di pronto soccorso, di emergenza urgenza e dei reparti ospedalieri- scrive l’Asur in una nota- per il periodo compreso dunque tra il 28 aprile e il 20 giugno prossimo è stata fatta una rimodulazione delle agende per ridurre al minimo l’impatto sull’attività. Si ringraziano tutti i servizi coinvolti ed i reparti che hanno offerto la loro collaborazione al riguardo».