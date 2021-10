Tumore al seno, prevenzione e assistenza: una nuova sede ad Ancona

Qui proseguirà l'attività di prevenzione primaria per il tumore al seno ma anche l'assistenza per le donne che hanno già affrontato la patologia, sostenendole nel loro percorso

Inaugurata sabato scorso la nuova sede dell'Andos di Ancona in via Scrima, al Piano San Lazzaro. Qui proseguirà l'attività di prevenzione primaria per il tumore al seno ma anche l'assistenza per le donne che hanno già affrontato la patologia, sostenendole nel loro percorso. Presenti all'inaugurazione l'assessore alla Partecipazione Democratica, Stefano Foresi e il consigliere comunale Susanna Dini. L'associazione è presente nel territorio anconetano dal 2005, fondata dalla presidentessa Daniela Ronchi e dal vicepresidente dott. Maurizio Ricci primario della Medicina Riabilitativa degli Ospedali Riuniti di Ancona.

In questo mese di ottobre nei giorni di sabato 16, 23 e 30 ottobre, il mattino dalle 10 alle 12:30, le volontarie dell'Andos saranno presenti ad Ancona dinnanzi alla Galleria Dorica in corso Garibaldi, per un banchetto informativo in cui sarà possibile prenotare una visita senologica gratuita e iscriversi alla scuola di autovisita, conoscere anche l'associazione e richiedere la partecipazione alla tavola rotonda on-line che si terrà giovedì 28 ottobre, dalle 10 alle 12, dal titolo “La prevenzione primaria nel tumore del seno”.