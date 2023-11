Cancro al polmone, il Comune in prima linea per la sensibilizzazione

ANCONA - Il mese di novembre è stato dichiarato il “Mese mondiale di sensibilizzazione del cancro del Polmone” con lo scopo di rendere consapevole l’opinione pubblica dell’importanza di una patologia di cui si parla sempre troppo poco e superficialmente. Ancona, Comune della rete città sane OMS, aderisce all’iniziativa “Illumina Novembre” per aumentare nella cittadinanza la consapevolezza su tutto ciò che la malattia comporta a livello sia individuale che sociale e per far sì che i malati e le loro famiglie abbiano l’attenzione dovuta e le persone sane, ma a rischio di sviluppare un cancro del polmone, siano a conoscenza che è possibile prevenirlo efficacemente.

“Come assessorato ai Servizi sociali e Amministrazione comunale aderiamo a questa campagna perché è importante sensibilizzare i cittadini su una patologia di cui oggi si parla poco e in maniera non completa - dichiarano l'Assessore ai Servizi sociali, Manuela Caucci - Occorre accendere i riflettori sull’importanza della ricerca e della prevenzione: due elementi che consentono oggi di intervenire per tempo salvando delle vite umane”.